Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 129 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
40,10
Економія при броні: -2,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,84
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,96
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
40,01
Економія при броні: -2,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,50
Економія при броні: -2,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,88
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,13
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
36,26
Економія при броні: -1,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,52
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,58
Економія при броні: -2,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,40
Економія при броні: -1,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
40,04
Економія при броні: -2,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,80
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
40,14
Економія при броні: -2,73 грн