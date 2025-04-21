Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,46
Економія при броні: -2,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
36,70
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,13
Економія при броні: -1,72 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
36,70
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,50
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,09
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,84
Економія при броні: -2,42 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
40,22
Економія при броні: -2,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,47
Економія при броні: -2,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
36,70
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,56
Економія при броні: -2,15 грн