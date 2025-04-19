Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -3,70 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -3,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,55
Економія при броні: -2,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,53
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -3,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,50
Економія при броні: -3,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -3,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,70
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,46
Економія при броні: -2,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -3,70 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,50
Економія при броні: -3,60 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -3,70 грн