Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 378 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -2,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
36,51
Економія при броні: -5,55 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
36,51
Економія при броні: -5,55 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,48
Економія при броні: -2,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -2,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,38
Економія при броні: -5,68 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
36,51
Економія при броні: -5,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,83
Економія при броні: -1,41 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,66
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,80
Економія при броні: -1,39 грн