Київ
Сульфадимезин (Sulfadimesinum)

Сульфадимезин (Sulfadimesinum)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 378 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
33,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
33,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
32,62 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
33,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -2,60 грн
35,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
36,51
Економія при броні: -5,55 грн
30,96 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
28,47 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
36,51
Економія при броні: -5,55 грн
30,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
31,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,48
Економія при броні: -2,06 грн
36,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -2,60 грн
35,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
33,25 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,38
Економія при броні: -5,68 грн
31,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
36,51
Економія при броні: -5,55 грн
30,96 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
31,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,83
Економія при броні: -1,41 грн
36,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
34,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
29,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,66
Економія при броні: -2,40 грн
37,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,80
Економія при броні: -1,39 грн
37,41 грн
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