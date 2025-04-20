Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
34,29
Економія при броні: -1,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,51
Економія при броні: -2,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,24
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,44
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,19
Економія при броні: -1,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
35,55
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
40,09
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,72
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,07
Економія при броні: -2,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,66
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,91
Економія при броні: -2,49 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,87
Економія при броні: -2,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,15
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
34,41
Економія при броні: -1,67 грн