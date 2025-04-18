Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,04
Економія при броні: -1,63 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
36,60
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,61
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,07
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
2.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Привокзальна, 2
2.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм