Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 168 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,15
Економія при броні: -1,73 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
36,39
Економія при броні: -2,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,87
Економія при броні: -2,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,50
Економія при броні: -3,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
40,00
Економія при броні: -2,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,65
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,55
Економія при броні: -2,13 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,75
Економія при броні: -2,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
35,02
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,53
Економія при броні: -2,11 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,73
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,83
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
36,56
Економія при броні: -1,83 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,29
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,32
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,14
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,48
Економія при броні: -2,07 грн