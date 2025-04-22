Сульфадимезин (Sulfadimesinum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -2,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -2,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,50
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,48
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -2,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,64
Економія при броні: -2,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,40
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,76
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
38,78
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,66
Економія при броні: -2,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,82
Економія при броні: -2,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -2,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
37,60
Економія при броні: -2,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
36,60
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Сульфадимезин таблетки 500 мг блістер №10
Агрофарм
39,93
Економія при броні: -2,67 грн