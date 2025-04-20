Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
120,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
121,78
Економія при броні: -5,61 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
140,35
Економія при броні: -5,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
117,48
Економія при броні: -9,29 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
127,97
Економія при броні: -7,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
113,20
Економія при броні: -7,60 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
112,80
Економія при броні: -7,20 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
113,20
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
144,00
Економія при броні: -23,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
122,27
Економія при броні: -5,31 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
137,65
Економія при броні: -16,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
120,24
Економія при броні: -8,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн