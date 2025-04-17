Київ (адресу не вказано)
Доступно в 415 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
110,50
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
150,80
Економія при броні: -22,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
108,66
Економія при броні: -19,79 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
117,71
Економія при броні: -17,18 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
120,08
Економія при броні: -7,55 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
145,13
Економія при броні: -21,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
102,50
Економія при броні: -4,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд