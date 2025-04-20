Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,80
Економія при броні: -22,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
118,76
Економія при броні: -14,87 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
143,06
Економія при броні: -24,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
117,86
Економія при броні: -7,83 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,01
Економія при броні: -8,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
117,03
Економія при броні: -12,75 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
142,11
Економія при броні: -23,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
115,36
Економія при броні: -4,62 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
140,08
Економія при броні: -17,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
128,40
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
114,50
Економія при броні: -17,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
146,96
Економія при броні: -24,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
120,63
Економія при броні: -17,30 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
131,23
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
142,88
Економія при броні: -20,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
119,54
Економія при броні: -16,21 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
143,87
Економія при броні: -21,17 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,80
Економія при броні: -22,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
120,64
Економія при броні: -9,26 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
131,10
Економія при броні: -8,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
114,22
Економія при броні: -4,85 грн