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Ізосол (Isosol)

Ізосол (Isosol)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 114 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,80
Економія при броні: -22,80 грн
119,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
118,76
Економія при броні: -14,87 грн
103,89 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
143,06
Економія при броні: -24,73 грн
118,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
119,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
117,86
Економія при броні: -7,83 грн
110,03 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,01
Економія при броні: -8,89 грн
132,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
124,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
117,03
Економія при броні: -12,75 грн
104,28 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
142,11
Економія при броні: -23,62 грн
118,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
115,36
Економія при броні: -4,62 грн
110,74 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
140,08
Економія при броні: -17,46 грн
122,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
128,40
Економія при броні: -6,00 грн
122,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
118,01 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
114,50
Економія при броні: -17,70 грн
96,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
146,96
Економія при броні: -24,56 грн
122,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
53,89 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
116,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
124,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
120,63
Економія при броні: -17,30 грн
103,33 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
131,23
Економія при броні: -8,30 грн
122,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
142,88
Економія при броні: -20,22 грн
122,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
119,54
Економія при броні: -16,21 грн
103,33 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
143,87
Економія при броні: -21,17 грн
122,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,80
Економія при броні: -22,80 грн
119,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
120,64
Економія при броні: -9,26 грн
111,38 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
131,10
Економія при броні: -8,30 грн
122,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
99,20 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
123,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
114,22
Економія при броні: -4,85 грн
109,37 грн
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