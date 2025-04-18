Харків (адресу не вказано)
Доступно в 150 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
114,51
Економія при броні: -4,23 грн
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,38
Економія при броні: -17,31 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 200 мл №1
Фарматрейд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Ізосол розчин для інфузій контейнер 500 мл №1
Фарматрейд
141,90 грн