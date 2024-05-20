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Арикстра® розчин для ін'єкцій 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Запоріжжя (81403) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
2264,85 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1), шприц (3)
2723,90
Економія: -289,30 грн
2434,60 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: шприц (9)
2360,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: шприц (3)
2703,20 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1), шприц (1)
2645,96
Економія: -197,49 грн
2448,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (1)
2669,51
Економія: -234,91 грн
2434,60 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Покров, вул. Центральна, 38
Всього: упаковка (1)
2501,88 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
2264,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Всього: упаковка (1)
2441,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
2725,70 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: шприц (6)
2698,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: шприц (1)
2663,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: шприц (8)
2662,50 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: шприц (5)
2695,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: шприц (7)
2840,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: шприц (5)
2736,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
2288,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: шприц (5)
2696,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (1), шприц (3)
2737,89
Економія: -300,70 грн
2437,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 38 хв
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Всього: шприц (2)
2715,70 грн