Арикстра® розчин для ін'єкцій 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Харків (81403) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Перша аптека
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Всього: шприц (5)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: шприц (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: шприц (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: шприц (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: шприц (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: шприц (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Суми, вул. Троїцька, 51
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), шприц (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (3), шприц (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/2
Аптека
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Всього: упаковка (4), шприц (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 48
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), шприц (5)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Суми, вул. Засумська, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1), шприц (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Аптека оптових цін
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Всього: шприц (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Аптека оптових цін
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Всього: шприц (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), шприц (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Мед-сервіс
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144