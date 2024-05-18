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Арикстра® розчин для ін'єкцій 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Харків (81403) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: шприц (5)
2695,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: шприц (7)
2840,80 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: шприц (5)
2736,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: шприц (8)
2662,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: шприц (1)
2663,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
2288,20 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: шприц (6)
2698,80 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: розчин для ін'єкцій (8)
2475,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 28 хв
Суми, вул. Троїцька, 51
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
2741,26
Економія: -280,76 грн
2460,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
Всього: упаковка (1), шприц (3)
2598,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/2
Всього: упаковка (3), шприц (5)
2682,40 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 48
Всього: упаковка (4), шприц (1)
2733,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (1), шприц (5)
2700,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (1)
2761,20
Економія: -326,60 грн
2434,60 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1), шприц (1)
2645,96
Економія: -197,49 грн
2448,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Всього: шприц (2)
2715,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: шприц (3)
2703,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1), шприц (3)
2741,77
Економія: -307,17 грн
2434,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Всього: упаковка (1)
2441,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
2264,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
2264,85 грн