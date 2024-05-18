Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИАНТИТРОМБОТИЧНІ ЗАСОБИІнші антитромботичні засобиФондапарінуксАрикстра®Ціни в аптеках

Арикстра® розчин для ін'єкцій 2,5 мг шприц 0.5 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (81403) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: шприц (3)
2703,20 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 6
Всього: упаковка (1), шприц (1)
2615,23
Економія: -166,76 грн
2448,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (1)
2761,20
Економія: -326,60 грн
2434,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1), шприц (3)
2741,77
Економія: -307,17 грн
2434,60 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
2264,84 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Всього: упаковка (1)
2441,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
2264,85 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:45
Нікополь, просп. Трубників, 85
Всього: шприц (9)
2360,47 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Центральна, 38
Всього: упаковка (1)
2501,88 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: шприц (8)
2662,50 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: шприц (5)
2695,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: шприц (6)
2698,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: шприц (1)
2663,60 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: шприц (5)
2736,50 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: шприц (7)
2840,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
Всього: шприц (2)
2715,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
2725,70 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
2288,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/2
Всього: упаковка (3), шприц (5)
2682,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Суми, вул. Сумської артбригади, 13
Всього: упаковка (1), шприц (3)
2598,90 грн