Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
888,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
746,75
Економія при броні: -52,10 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
888,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
888,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
879,32
Економія при броні: -64,32 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
904,79
Економія при броні: -81,79 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
904,80
Економія при броні: -105,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
949,25
Економія при броні: -29,43 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
957,68
Економія при броні: -70,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
927,40
Економія при броні: -64,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
928,29
Економія при броні: -64,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
888,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
187,38
Економія при броні: -14,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
963,29
Економія при броні: -76,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
888,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
904,79
Економія при броні: -81,79 грн