Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
941,81
Економія при броні: -69,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
723,84
Економія при броні: -75,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
949,91
Економія при броні: -81,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
896,90
Економія при броні: -86,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
888,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
930,98
Економія при броні: -62,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
748,86
Економія при броні: -54,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
888,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
888,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
758,48
Економія при броні: -80,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
565,93
Економія при броні: -57,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
888,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
755,66
Економія при броні: -72,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
961,30
Економія при броні: -106,90 грн