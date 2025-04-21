Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
949,27
Економія при броні: -80,95 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
723,84
Економія при броні: -86,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
736,74
Економія при броні: -55,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
888,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
953,44
Економія при броні: -89,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
188,99
Економія при броні: -16,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
888,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
888,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
904,80
Економія при броні: -107,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
966,10
Економія при броні: -111,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
959,95
Економія при броні: -91,64 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
967,45
Економія при броні: -99,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна