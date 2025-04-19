Львів (адресу не вказано)
Доступно в 192 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
888,30 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
542,88
Економія при броні: -56,46 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
865,50
Економія при броні: -54,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
361,92
Економія при броні: -37,64 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
941,45
Економія при броні: -47,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
888,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
692,40
Економія при броні: -43,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
865,50
Економія при броні: -54,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
865,50
Економія при броні: -54,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
346,20
Економія при броні: -21,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
904,80
Економія при броні: -94,10 грн