Київ (адресу не вказано)
Доступно в 730 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
904,80
Економія при броні: -69,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
895,60
Економія при броні: -70,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
937,83
Економія при броні: -91,76 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
895,60
Економія при броні: -70,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
930,58
Економія при броні: -105,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
904,80
Економія при броні: -69,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
943,03
Економія при броні: -83,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
193,04
Економія при броні: -23,93 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
904,86
Економія при броні: -70,81 грн