Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
897,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
761,15
Економія при броні: -104,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
904,79
Економія при броні: -81,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
951,81
Економія при броні: -56,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
945,11
Економія при броні: -123,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
922,48
Економія при броні: -26,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
569,29
Економія при броні: -31,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
897,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
942,76
Економія при броні: -47,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
955,41
Економія при броні: -91,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
897,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
954,34
Економія при броні: -90,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
936,24
Економія при броні: -130,25 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
865,50
Економія при броні: -67,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
579,38
Економія при броні: -60,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
897,20 грн