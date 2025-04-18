Харків (адресу не вказано)
Доступно в 293 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
935,89
Економія при броні: -67,58 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
187,85
Економія при броні: -17,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
904,80
Економія при броні: -86,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
904,80
Економія при броні: -62,30 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
919,72
Економія при броні: -81,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
189,08
Економія при броні: -19,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
952,01
Економія при броні: -104,17 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна