Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 232 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
932,95
Економія при броні: -99,48 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
938,99
Економія при броні: -105,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
958,47
Економія при броні: -54,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
865,50
Економія при броні: -58,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
519,30
Економія при броні: -34,92 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
955,86
Економія при броні: -124,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
382,10
Економія при броні: -46,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
692,40
Економія при броні: -46,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
932,17
Економія при броні: -100,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
191,23
Економія при броні: -24,87 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
380,54
Економія при броні: -22,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
942,48
Економія при броні: -47,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
966,64
Економія при броні: -71,31 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
932,36
Економія при броні: -38,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
375,12
Економія при броні: -16,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
378,98
Економія при броні: -20,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
946,29
Економія при броні: -136,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна