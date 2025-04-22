Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
897,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
896,95
Економія при броні: -26,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
897,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
896,90
Економія при броні: -87,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
939,78
Економія при броні: -109,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
896,90
Економія при броні: -87,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
192,66
Економія при броні: -13,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
904,80
Економія при броні: -95,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
939,66
Економія при броні: -75,28 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
897,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
186,85
Економія при броні: -13,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
574,39
Економія при броні: -55,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
897,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фінлепсин® таблетки 200 мг №50
Тева Україна
752,90
Економія при броні: -36,30 грн