Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
41,63
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,22
Економія при броні: -1,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,40
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
40,53
Економія при броні: -2,53 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,40
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,22
Економія при броні: -1,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,20
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,07
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,35
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
43,06
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
40,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
41,31
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,69
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,79
Економія при броні: -4,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,67
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,15
Економія при броні: -2,33 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
40,16
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
40,08
Економія при броні: -4,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
41,36
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
41,52
Економія при броні: -1,71 грн