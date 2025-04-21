Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
175.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Недобоївці, вул. Головна, 21
179.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 3-В
190.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Булаховського Академіка, 3-А
190.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
190.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шалімова Академіка, 44/10
191.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,69
Економія при броні: -5,12 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
192.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
192.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
193.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
193.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 47-А
194.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
194.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
197.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
198.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,15
Економія при броні: -4,58 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
41,32
Економія при броні: -1,32 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
200.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 10
201.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50
Економія при броні: -1,70 грн