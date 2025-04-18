Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, вул. Торгова, 48
191.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
40,56
Економія при броні: -2,56 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
255.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
40,53
Економія при броні: -2,53 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
271.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Франка Івана, 2
340.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
348.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
349.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
40,52
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23
359.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,11
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
359.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,48
Економія при броні: -1,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
360.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
43,17
Економія при броні: -2,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
361.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,60
Економія при броні: -1,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
361.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,97
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 66/23
361.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,27
Економія при броні: -2,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
361.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,18
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
362.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
41,62
Економія при броні: -1,28 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
362.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
42,38
Економія при броні: -1,95 грн