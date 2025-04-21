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Флюкорик (Flucoric)
Флюкорик (Flucoric)
Миколаїв
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
36,43
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
107.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,80
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
148.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
31,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
149.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
40,53
Економія при броні:
-2,53 грн
38,00
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
165.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
31,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
40,56
Економія при броні:
-2,56 грн
38,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23
249.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,93
Економія при броні:
-3,12 грн
35,81
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
249.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,79
Економія при броні:
-2,04 грн
36,75
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
249.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
43,04
Економія при броні:
-2,63 грн
40,41
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
250.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,89
Економія при броні:
-2,08 грн
36,81
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
250.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,21
Економія при броні:
-1,86 грн
37,35
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 66/23
250.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,77
Економія при броні:
-1,90 грн
36,87
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
250.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,83
Економія при броні:
-1,48 грн
37,35
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
251.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
42,24
Економія при броні:
-1,90 грн
40,34
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 54 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
251.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
42,03
Економія при броні:
-1,69 грн
40,34
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
251.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
41,71
Економія при броні:
-1,37 грн
40,34
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
253.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,37
Економія при броні:
-2,52 грн
36,85
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
254.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
40,00
Економія при броні:
-2,00 грн
38,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 24 хв
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
254.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,57
Економія при броні:
-1,71 грн
37,86
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
254.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,10
Економія при броні:
-1,27 грн
37,83
грн
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