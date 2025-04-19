Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,90
Економія при броні: -0,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,10
Економія при броні: -0,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хімічна, 4
1.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
36,53
Економія при броні: -0,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,91
Економія при броні: -7,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Широка, 66
3.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Суботівська, 2-А
3.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
35,09
Економія при броні: -1,82 грн
В містах поряд
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 3-А
66.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
91.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
111.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50
Економія при броні: -1,10 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Симоненка Василя, 6
112.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19
112.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 48
113.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,40
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 167
113.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 24
113.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,60
Економія при броні: -1,20 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 63/1
113.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН