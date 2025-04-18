Київ (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,15
Економія при броні: -4,58 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,80
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
5.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 4
5.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
5.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,80
Економія при броні: -2,00 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
5.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
32,84
Економія при броні: -0,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47-А
5.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
6.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,80
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
6.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
6.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,69
Економія при броні: -5,12 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
6.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
35,92
Економія при броні: -2,43 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
7.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,69
Економія при броні: -5,12 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21
7.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН