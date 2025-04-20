Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
40,53
Економія при броні: -2,53 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
40,56
Економія при броні: -2,56 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 46
112.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
35,81
Економія при броні: -1,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
113.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
35,42
Економія при броні: -2,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
113.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
43,13
Економія при броні: -5,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
121.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
42,24
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
121.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
41,71
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
121.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
42,03
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Рубана, 23
121.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,93
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
122.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,79
Економія при броні: -2,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
122.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
43,04
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
123.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,98
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 66/23
123.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,77
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
123.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,83
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Запоріжжя, шосе Дніпровське, 14
124.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,37
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
38,89
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,21
Економія при броні: -1,86 грн