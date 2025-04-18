Харків (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
1.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
1.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
2.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
2.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 178
5.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 14:00
Харків, просп. Байрона, 9
5.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
5.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Нескорених, 26-В
7.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:50
Харків, шосе Салтівське, 248
7.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
7.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
10.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
11.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН