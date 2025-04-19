Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
36,13
Економія при броні: -2,08 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
40,13
Економія при броні: -6,57 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
41,31
Економія при броні: -3,31 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
35,64
Економія при броні: -2,12 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
5.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
36,49
Економія при броні: -2,43 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
5.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
36,49
Економія при броні: -2,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,70
Економія при броні: -0,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
6.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
36,57
Економія при броні: -1,98 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
9.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
35,99
Економія при броні: -2,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
9.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
34,95
Економія при броні: -1,44 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
10.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
39,53
Економія при броні: -2,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
10.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,60
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
40,03
Економія при броні: -2,53 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
13.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
34,73
Економія при броні: -1,60 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Робоча, 146
3.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Незалежності, 36
4.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 100
4.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-Б
5.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН