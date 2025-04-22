Київ
Про товар
Ціни
Діагнози
Флюкорик (Flucoric)
Флюкорик (Flucoric)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
36,57
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
121.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,60
Економія при броні:
-1,80 грн
35,80
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
122.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,69
Економія при броні:
-5,12 грн
28,57
грн
Забронювати
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21
122.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
36,38
Економія при броні:
-0,17 грн
36,21
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,69
Економія при броні:
-5,12 грн
28,57
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
36,46
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
123.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
35,73
Економія при броні:
-2,31 грн
33,42
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
123.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50
Економія при броні:
-1,70 грн
35,80
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
123.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
32,33
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 4
124.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,46
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
124.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50
Економія при броні:
-1,70 грн
35,80
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,69
Економія при броні:
-5,12 грн
28,57
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
127.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,15
Економія при броні:
-4,58 грн
28,57
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
128.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50
Економія при броні:
-1,70 грн
35,80
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50
грн
Забронювати
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
35,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
129.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
129.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50
Економія при броні:
-1,70 грн
35,80
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню