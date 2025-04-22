Київ
Флюкорик (Flucoric)

Флюкорик (Flucoric)

Чернігів (адресу не вказано)
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
36,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
121.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,60
Економія при броні: -1,80 грн
35,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
122.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,69
Економія при броні: -5,12 грн
28,57 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21
122.5 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
36,38
Економія при броні: -0,17 грн
36,21 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,69
Економія при броні: -5,12 грн
28,57 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
36,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
123.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
35,73
Економія при броні: -2,31 грн
33,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
123.6 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50
Економія при броні: -1,70 грн
35,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
123.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
32,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 4
124.0 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
124.3 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50
Економія при броні: -1,70 грн
35,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,69
Економія при броні: -5,12 грн
28,57 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
127.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,15
Економія при броні: -4,58 грн
28,57 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
128.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50
Економія при броні: -1,70 грн
35,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
35,00 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
129.2 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
33,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
129.9 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50
Економія при броні: -1,70 грн
35,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
Флюкорик капсули 150 мг №1
САН
37,50 грн
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