Лозартан Сандоз (Losartan Sandoz)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,04
Економія при броні: -1,69 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
63,13
Економія при броні: -4,82 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,98
Економія при броні: -1,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -7,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -7,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,30
Економія при броні: -3,40 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,37
Економія при броні: -1,32 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
61,27
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,84
Економія при броні: -1,19 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,02
Економія при броні: -9,05 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -7,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,29
Економія при броні: -1,53 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
69,18
Економія при броні: -17,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,25
Економія при броні: -1,47 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
64,53
Економія при броні: -12,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,18
Економія при броні: -1,42 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
61,20
Економія при броні: -9,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,84
Економія при броні: -2,09 грн