Лозартан Сандоз (Losartan Sandoz)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 212 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,14
Економія при броні: -2,09 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
62,18
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,40
Економія при броні: -1,18 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
68,24
Економія при броні: -2,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,08
Економія при броні: -1,30 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
64,18
Економія при броні: -11,25 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,92
Економія при броні: -2,14 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
70,24
Економія при броні: -17,31 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -8,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,51
Економія при броні: -1,16 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
63,87
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,22
Економія при броні: -1,37 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
64,40
Економія при броні: -3,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,30
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,38
Економія при броні: -1,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,51
Економія при броні: -1,73 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
65,04
Економія при броні: -3,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,90
Економія при броні: -1,75 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
63,79
Економія при броні: -5,05 грн