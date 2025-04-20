Лозартан Сандоз (Losartan Sandoz)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 152 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,72
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,90
Економія при броні: -0,60 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
34,62
Економія при броні: -1,88 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
65,12
Економія при броні: -6,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,20
Економія при броні: -1,44 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,60
Економія при броні: -3,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,86
Економія при броні: -1,08 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
63,74
Економія при броні: -12,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,45
Економія при броні: -1,67 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
62,73
Економія при броні: -11,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -8,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,21
Економія при броні: -1,46 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
62,86
Економія при броні: -11,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,42
Економія при броні: -2,20 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
70,46
Економія при броні: -18,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -8,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,98
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,89
Економія при броні: -1,84 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
61,68
Економія при броні: -10,02 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,30
Економія при броні: -4,10 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -8,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,99
Економія при броні: -2,24 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
70,46
Економія при броні: -18,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,90
Економія при броні: -0,60 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -0,70 грн