Київ
Лозартан Сандоз (Losartan Sandoz)

Лозартан Сандоз (Losartan Sandoz)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 232 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
34,41
Економія при броні: -1,67 грн
32,74 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
69,02
Економія при броні: -9,97 грн
59,05 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,71
Економія при броні: -1,49 грн
30,22 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
68,91
Економія при броні: -9,86 грн
59,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
35,20
Економія при броні: -2,46 грн
32,74 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
66,20
Економія при броні: -7,60 грн
58,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -8,40 грн
52,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,17
Економія при броні: -1,52 грн
29,65 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
62,55
Економія при броні: -5,47 грн
57,08 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,30 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
34,31
Економія при броні: -1,57 грн
32,74 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
64,54
Економія при броні: -12,87 грн
51,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,30
Економія при броні: -4,40 грн
25,90 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -8,40 грн
52,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
34,93
Економія при броні: -2,19 грн
32,74 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
70,07
Економія при броні: -12,99 грн
57,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
29,00 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
59,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,67
Економія при броні: -1,89 грн
30,78 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
65,37
Економія при броні: -8,29 грн
57,08 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,58
Економія при броні: -1,93 грн
29,65 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
64,37
Економія при броні: -5,92 грн
58,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,26
Економія при броні: -1,51 грн
30,75 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
64,60
Економія при броні: -12,99 грн
51,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,36
Економія при броні: -1,71 грн
29,65 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
69,45
Економія при броні: -17,84 грн
51,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
29,60 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
58,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,32
Економія при броні: -1,17 грн
30,15 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
68,23
Економія при броні: -8,47 грн
59,76 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,30 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
34,82
Економія при броні: -2,08 грн
32,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,11
Економія при броні: -1,33 грн
30,78 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
64,24
Економія при броні: -5,82 грн
58,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,46
Економія при броні: -1,26 грн
30,20 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
63,76
Економія при броні: -3,24 грн
60,52 грн
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