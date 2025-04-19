Лозартан Сандоз (Losartan Sandoz)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 232 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
34,41
Економія при броні: -1,67 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
69,02
Економія при броні: -9,97 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,71
Економія при броні: -1,49 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
68,91
Економія при броні: -9,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
35,20
Економія при броні: -2,46 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
66,20
Економія при броні: -7,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -8,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,17
Економія при броні: -1,52 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
62,55
Економія при броні: -5,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
34,31
Економія при броні: -1,57 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
64,54
Економія при броні: -12,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,30
Економія при броні: -4,40 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
34,93
Економія при броні: -2,19 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
70,07
Економія при броні: -12,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,67
Економія при броні: -1,89 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
65,37
Економія при броні: -8,29 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,58
Економія при броні: -1,93 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
64,37
Економія при броні: -5,92 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,26
Економія при броні: -1,51 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
64,60
Економія при броні: -12,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,36
Економія при броні: -1,71 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
69,45
Економія при броні: -17,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,32
Економія при броні: -1,17 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
68,23
Економія при броні: -8,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
34,82
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,11
Економія при броні: -1,33 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
64,24
Економія при броні: -5,82 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,46
Економія при броні: -1,26 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
63,76
Економія при броні: -3,24 грн