Лозартан Сандоз (Losartan Sandoz)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -7,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,90
Економія при броні: -4,50 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
61,80
Економія при броні: -8,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,30
Економія при броні: -3,90 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,81
Економія при броні: -2,06 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
64,35
Економія при броні: -5,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
15,15
Економія при броні: -1,95 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
32,94
Економія при броні: -2,16 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
70,29
Економія при броні: -18,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,30
Економія при броні: -3,90 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -7,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
31,89
Економія при броні: -1,67 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
64,97
Економія при броні: -13,04 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
30,35
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,47
Економія при броні: -1,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,59
Економія при броні: -1,83 грн
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
65,41
Економія при броні: -13,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №28
Sandoz
60,70
Економія при броні: -7,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Лозартан Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Sandoz
30,07
Економія при броні: -1,31 грн