Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,34
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,93
Економія при броні: -3,35 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 40 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,80
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
38,10
Економія при броні: -1,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -5,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,23
Економія при броні: -10,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,48
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,41
Економія при броні: -4,51 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"