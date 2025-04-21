Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,30
Економія при броні: -10,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,98
Економія при броні: -4,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -4,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -4,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,63
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,44
Економія при броні: -3,92 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -4,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,83
Економія при броні: -7,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,63
Економія при броні: -7,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,30
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,71
Економія при броні: -10,62 грн