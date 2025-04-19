Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 244 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,49
Економія при броні: -2,40 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -5,20 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,70
Економія при броні: -3,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,70
Економія при броні: -3,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,55
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,26
Економія при броні: -6,29 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,30
Економія при броні: -4,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,30
Економія при броні: -4,30 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,70
Економія при броні: -3,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"