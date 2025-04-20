Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,30
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,34
Економія при броні: -7,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
40,30
Економія при броні: -6,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,71
Економія при броні: -6,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,27
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,30
Економія при броні: -6,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
33,70
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,69
Економія при броні: -6,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,94
Економія при броні: -6,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,30
Економія при броні: -4,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,54
Економія при броні: -6,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,76
Економія при броні: -5,91 грн