Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -4,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
34,72
Економія при броні: -1,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,80
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,39
Економія при броні: -3,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,50
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -4,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
36,97
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
35,20
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
39,25
Економія при броні: -6,26 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
37,98
Економія при броні: -4,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Гідрохлортіазид таблетки 25 мг №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"