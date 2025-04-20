Гідроксисечовина Медак (Hydroxyurea Medac)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2340,00
Економія при броні: -111,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2277,60
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
464,40
Економія при броні: -16,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
1962,23
Економія при броні: -68,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
1962,17
Економія при броні: -70,38 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2453,26
Економія при броні: -84,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн