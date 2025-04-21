Гідроксисечовина Медак (Hydroxyurea Medac)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2509,49
Економія при броні: -118,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2397,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2474,75
Економія при броні: -96,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2397,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
1267,23
Економія при броні: -77,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2492,97
Економія при броні: -106,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2397,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2397,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2397,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2523,67
Економія при броні: -145,77 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2397,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2397,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2264,90
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2466,28
Економія при броні: -80,63 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2539,33
Економія при броні: -158,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2252,70
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
1922,09
Економія при броні: -125,09 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2309,02
Економія при броні: -107,23 грн