Гідроксисечовина Медак (Hydroxyurea Medac)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 444 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2282,90
Економія при броні: -24,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2376,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2250,89
Економія при броні: -64,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2376,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2376,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2376,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2250,80
Економія при броні: -70,61 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2269,20
Економія при броні: -82,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2376,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2376,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2383,95
Економія при броні: -92,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2376,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2376,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2376,80 грн