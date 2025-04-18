Гідроксисечовина Медак (Hydroxyurea Medac)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
1961,04
Економія при броні: -69,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2440,46
Економія при броні: -105,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
1472,39
Економія при броні: -56,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2476,88
Економія при броні: -115,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Гідроксисечовина Медак капсули 500 мг блістер №100
Медак
2379,80 грн