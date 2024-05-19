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Аденорм капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг, №30 - Львів (99494) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 291 аптеці
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
269,53
Економія: -36,36 грн
233,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
206,34 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
231,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
250,03
Економія: -34,20 грн
215,83 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (3)
235,99
Економія: -21,98 грн
214,01 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: капсули тверді з модифікованим вивільненням (20)
252,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
217,42 грн
Swiss pharmacy
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
242,12 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
243,99
Економія: -29,98 грн
214,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
236,99
Економія: -22,98 грн
214,01 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1), капсули тверді з модифікованим вивільненням (2)
228,10
Економія: -23,37 грн
204,73 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), капсули тверді з модифікованим вивільненням (2)
285,30
Економія: -70,20 грн
215,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
250,80
Економія: -46,93 грн
203,87 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (5)
225,99
Економія: -11,98 грн
214,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
238,99
Економія: -24,98 грн
214,01 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
225,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
233,99
Економія: -19,98 грн
214,01 грн