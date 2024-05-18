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Аденорм капсули тверді з модифікованим вивільненням 0,4 мг, №30 - Харків (99494) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 390 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2), капсули тверді з модифікованим вивільненням (1)
249,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
217,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
234,90
Економія: -23,58 грн
211,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
245,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (2)
235,08 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2)
225,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
244,95
Економія: -32,87 грн
212,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: капсули тверді з модифікованим вивільненням (1)
252,09 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4), капсули тверді з модифікованим вивільненням (2)
224,22 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
246,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), капсули тверді з модифікованим вивільненням (1)
276,40
Економія: -61,20 грн
215,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1), капсули тверді з модифікованим вивільненням (2)
245,67 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
266,70
Економія: -48,30 грн
218,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
232,99
Економія: -19,21 грн
213,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
228,27 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
251,88 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: капсули тверді з модифікованим вивільненням (10)
231,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
257,64
Економія: -42,45 грн
215,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1)
228,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (3)
237,45 грн